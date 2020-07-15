2020-07-15T18:50:17+03:00
Общество

Вирусолог дал важный совет россиянам, собирающимся на отдых за границу

Эти правила помогут обезопасить туристов от коронавируса
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вирусолог дал совет россиянам, которых хотят отправиться на отдых за границуВирусолог дал совет россиянам, которых хотят отправиться на отдых за границуФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Границы постепенно начинают открываться, с 15 июля будет возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Помимо Турции еще восемь стран заявляют о желании принимать российских туристов.

Ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн дал советы соотечественникам, как вести себя на чужих территориях, чтобы не заболеть коронавирусом.

- Существует высокая опасность заражения, но некоторые люди пренебрегают информацией. Им дороже загореть, отдохнуть, развлечься. Этому желанию трудно что-то противопоставить, - комментирует вирусолог ФАН.

Пожилым людям он посоветовал вовсе отказаться от поездок. Риск могут позволить себе только молодые. Но будет куда лучше, если соотечественники в этом году не будут покидать пределы РФ.

Любителям полежать на пляже стоит присмотреться к Крыму и Краснодарскому краю.

- В Крыму особенно и не было эпидемии, там зафиксировано очень мало случаев инфицирования COVID-19, — пояснил Альштейн.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Анатолийское агентство заявляет, что страны собираются возобновить авиаперелеты уже сегодня, 15 июля.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что восемь стран, относящихся к популярным у путешественников направлениям, готовы принять туристов из РФ после открытия границ. Речь идёт о Турции, Египте, Хорватии, Кубе и ряде других государств. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это не означает, что авиаперелёты по этим направлениям начнутся уже в ближайшие дни, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Земля или счёт в банке
Вирусолог дал важный совет россиянам, собирающимся на отдых за границу
Захарова: США используют политическое давление для борьбы с «Северным потоком — 2»
Для граждан, прилетевших в Россию вывозными рейсами, сохраняется 14-дневный карантин
Видео финтов Бакаева и Вандерсона попали в самый популярный в мире футбольный Инстаграм
В «Турпомощи» назвали предварительную стоимость туров в Турцию после открытия границ
США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока – 2»
В Госдуме объяснили, кому положены выплаты в 15 тысяч рублей
Разработчики вакцины от коронавируса ответили на слухи про чипирование
Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
Зарплаты россиян стали расти в два раза медленнее
The Times: Трамп хотел встретиться с Путиным 15 сентября во время Генассамблеи ООН
Маски в метро и на МЦК подешевели до 15 рублей за штуку
Эксперты назвали «точку невозврата» в отношениях США и Китая
Росгвардейцев обяжут показывать служебное удостоверение по требованию граждан
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Госдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители
В Турции пообещали сохранить иконы и фрески в соборе Святой Софии
У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб
Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие