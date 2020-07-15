Земля или счёт в банке

15 Июль 2020 2020-07-15T18:53:29+03:00

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В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Она действует в регионе уже девять лет и за это время участки получили более 8 тысяч 850 семей.

Программа была усовершенствована, исходя из многочисленных пожеланий многодетных родителей.

Часто в Тюмени, особенно в сельских районах, жители не используют эту льготу или же продают полученный участок, поскольку не нуждаются в земле под застройку.

«Мы изменили ситуацию. Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Многодетные семьи получили альтернативу. Выбирайте то, что необходимо именно вам: земля либо выплата за нее», — рассказывает губернатор Александр Моор.

Социальную выплату можно потратить на такие цели, как приобретение квартиры у застройщика, первоначальный взнос по ипотечному кредиту, погашение основной суммы долга или уплата процентов по ипотеке, покупка квартиры по договору долевого участия.

Воспользоваться подобной льготой может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство.

Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составит 323 тыс. 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет предоставляться доплата в размере 64 тыс. 650 рублей.

По словам местных властей, чтобы получить выплату в 2020 году, следует подать заявление в срок до 31 июля. Тем, кто желает получить выплату в 2021 году, следует обратиться с заявлением до 31 августа 2020 года.