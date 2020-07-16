У берегов Панамы произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8

16 Июль 2020 2020-07-16T05:08:16+03:00

Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало

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В ночь на четверг, 16 июля, у берегов Панамы сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).

По её данным, эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к юго-западу от района Рио Гранде и в 120 километрах к юго-востоку от города Давид с населением около 82 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине всего 5,7 километра. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлое воскресенье, 12 июля, подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в Венесуэле. А 14 июня в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Турции рухнула наблюдательная башня жандармерии, ее сотрудники оказались под обломками здания, трое правоохранителей пострадали. Тогда погиб один человек, еще 18 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU