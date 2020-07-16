2020-07-16T10:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса

167 заражённых умерли
Ася КУЗНЕЦОВА
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Наибольшее число новых заражённых выявлено в Москве, Свердловской области и Санкт-ПетербургеНаибольшее число новых заражённых выявлено в Москве, Свердловской области и Санкт-ПетербургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки зарегистрировано 6 428 новых случаев заражения коронавирусом во всех 85 российских регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 752 797 человек. Среди новых заболевших у 24,1% не было симптомов коронавируса.

Тремя регионами с наибольшим количеством новых заражённых коронавирусом стали Москва с 531 новым пациентом, Свердловская область, где выявили ещё 349 заражений и Санкт-Петербург, в котором коронавирус найден у ещё 256 человек.

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 167 человек, а всего за время эпидемии в России скончались 11 937 человек.

К 16 июля число выздоровевших пациентов достигло 531 692, увеличившись за прошедшие сутки на 8 433 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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