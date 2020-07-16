Вакцинацию россиян от коронавируса собираются завершить в начале 2021 года

16 Июль 2020 2020-07-16T13:36:23+03:00

К началу 2021 года может завершиться полная вакцинация россиян от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава РФПИ допустил начало испытаний на "обычных людях и медперсонале" в августе

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Полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что в стране будет произведено 30 миллионов доз вакцин, а при необходимости производство могут расширить до 50 миллионов.

По словам Дмитриева, для международного использования Россия способна произвести 200 миллионов доз вакцин от коронавируса.

В конце августа, по словам главы РФПИ, пройдёт тестирование вакцины "на обычных людях, медперсонале".

Кирилл Дмитриев рассказал также, что аденовирусные вакцины разработали российский Институт имени Н.Ф. Гамалеи, Оксфордский университет в сотрудничестве с Astra Zeneca и китайская компания CanSino Biologics. Он отметил, что все три вакцины будут необходимы для борьбы с пандемией.

Первыми, по словам Дмитриева, в использование войдут аденовирусные вакцины. Следующими - вакцины на основе матричной РНК. Они появятся не ранее следующего года, поскольку необходимо исследовать их безопасность и влияние на способность к деторождению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790256" frameborder="0"></iframe> Второй группе добровольцев ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Двадцати добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. На 42-й день после первой вакцинации участники эксперимента вернутся в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU