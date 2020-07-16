2020-07-16T13:36:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Вакцинацию россиян от коронавируса собираются завершить в начале 2021 года

Глава РФПИ допустил начало испытаний на "обычных людях и медперсонале" в августе
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
К началу 2021 года может завершиться полная вакцинация россиян от коронавирусаК началу 2021 года может завершиться полная вакцинация россиян от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что в стране будет произведено 30 миллионов доз вакцин, а при необходимости производство могут расширить до 50 миллионов.

По словам Дмитриева, для международного использования Россия способна произвести 200 миллионов доз вакцин от коронавируса.

В конце августа, по словам главы РФПИ, пройдёт тестирование вакцины "на обычных людях, медперсонале".

Кирилл Дмитриев рассказал также, что аденовирусные вакцины разработали российский Институт имени Н.Ф. Гамалеи, Оксфордский университет в сотрудничестве с Astra Zeneca и китайская компания CanSino Biologics. Он отметил, что все три вакцины будут необходимы для борьбы с пандемией.

Первыми, по словам Дмитриева, в использование войдут аденовирусные вакцины. Следующими - вакцины на основе матричной РНК. Они появятся не ранее следующего года, поскольку необходимо исследовать их безопасность и влияние на способность к деторождению.

Второй группе добровольцев ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Двадцати добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. На 42-й день после первой вакцинации участники эксперимента вернутся в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начинают испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса
Депутат из партии Зеленского Тищенко станцевал тверк во время телепередачи
"За глумление над правилами": В Гоа введен режим самоизоляции
В Москве самое низкое число заразившихся коронавирусом за сутки с апреля
Вакцинацию россиян от коронавируса собираются завершить в начале 2021 года
Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ
Владимир Путин перенес рабочую поездку в Крым на 20 июля
«АЛЫЙ ПАРУС» в новом плавании
В Кремле назвали грубым давлением на бизнес в Европе угрозы США ввести санкции против "Северного потока 2"
Специалист назвал дату окончания второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса
На тушение пожаров регионам выделят 2,6 миллиарда рублей
В Германии не изменят позиции по "Северному потоку 2" из-за угроз США
У каждого главреда свой почерк
В России утонуло 145 детей с начала 2020 года
Пациенты, перенесшие коронавирус в тяжёлой форме, могут не вакцинироваться
26 сентября Тульскому кремлю исполнится 500 лет
Вторая волна коронавируса во Франции: Маски сделали обязательными
Экономика Китая растет после трехмесячного спада из-за коронавируса
Собор Святой Софии в Турции будут охранять как всемирное наследие
В МИД России рассказали о возможном визите Макрона в Москву
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию
Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки
Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу на 80% обеспечивать регион местными овощами
В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса