Специалист назвал дату окончания второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T13:37:40+03:00

Третий этап будет проходить за рубежом

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Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи будет завершена 3 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сразу после этого начнётся третья стадия испытания вакцины, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она пройдёт не только в России, но и за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока.

- Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре, - отметил глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев также рассказал, что уже привился от коронавируса, сообщает Интерфакс. Вторая вакцинация, по его расчету, должна продлить иммунитет до двух лет.

Сайт KP.ru также сообщал, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790714" frameborder="0"></iframe> Выписка добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU