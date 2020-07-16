Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу на 80% обеспечивать регион местными овощами

16 Июль 2020 2020-07-16T10:50:02+03:00

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15 июля в селе Гродеково Благовещенского района Амурской области прошло выездное совещание, где обсуждалась государственная поддержка овощеводческих предприятий АПК региона. Как отметили аграрии – это было первое подобное совещание последние за 30 лет.

«Из областного бюджета в течение двух лет мы будем субсидировать половину стоимости строительства и модернизации овощехранилищ. Также до 70% на подработку овощей – т.е. овощи, которые взяты с поля и оказываются на прилавках магазинов, должны иметь соответствующую упаковку, - пояснил губернатор Василий Орлов. - Мы выращиваем то количество овощей, которое нам нужно по нормативу на жителей области. Но, к сожалению, не можем сохранить эти овощи в хорошем состоянии до весны, и, как следствие, вынуждены употреблять импортные овощи».

На встрече аграрии обсуждали вопросы, связанные с семеноводством, районированием семян.

«Из новых решений – погектарная поддержка. Пока это 20 тысяч рублей на гектар для тех хозяйств, которые занимаются овощеводством. Готовы обсуждать увеличение этой меры поддержки для территорий, где сегодня не выращивают овощи, но есть потенциал, есть земля, чтобы туда завести такие предприятия», - сказал руководитель региона.

В 2020 году расширена линейка мер государственной поддержки овощеводства и картофелеводства. «На выходе» - документы по поддержке производства овощей открытого грунта - 20 тыс. рублей на 1 гектар; возмещению части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (картофелеуборочной техники, оборудования для приема, подработки и реализации овощной и картофельной продукции) - 50%, а также на приобретение оборудования для мойки и упаковки овощей и картофеля - 70%; удешевлению строительства и реконструкции овоще- и картофелехранилищ (возмещение - 50%).