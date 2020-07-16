МИД РФ назвал туманным заявление Британии о вмешательстве России в британские выборы

16 Июль 2020 2020-07-16T17:44:37+03:00

Захарова заявил, что отсутствие доказательств и сообщения о возможных ответных мерах - «взаимоисключающие вещами»

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Москва считает туманным и противоречивым сообщение Лондона о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и отметила, что при таких обвинениях необходимо предъявлять факты.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала «взаимоисключающими вещами» отсутствие доказательств с одной стороны, и заявления о возможных ответных мерах, с другой

«Британское правительство пришло к правильному выводу, что термин highly likely больше использовать не имеет смысла. Поэтому они использовали другой термин … сегодня одарило нас новым перлом, теперь он звучит так, - "почти точно"», - представитель МИД РФ, однако, по ее словам, тактика, используемая Лондоном, не изменилась, несмотря на смену терминов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы прошлого года, и сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU