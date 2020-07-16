Песков: Россия не приемлет голословные обвинения о вмешательстве в британские выборы
Москва не приемлет очередные голословные обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Великобритании в декабре прошлого года, а также заявления о причастности российских спецслужб к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимаются сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что Москва не располагает информацией о том, кто мог взламывать британские исследовательские центры и фармацевтические компании, но может «сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения».
«Мы не приемлем подобные обвинения, ровно, как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «на основании широкомасштабного анализа» правительство пришло к выводу, что Россия «почти наверняка» пыталась интернет-вмешаться в британские выборы прошлого года, и сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное расследование.
Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ назвали подобные обвинения туманными и противоречивыми, а также указали на то, что Лондон не представил никаких доказательств.\
ИСТОЧНИК KP.RU