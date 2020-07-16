2020-07-16T17:49:51+03:00
Политика

Песков: Россия не приемлет голословные обвинения о вмешательстве в британские выборы

Представитель Кремля также прокомментировал заявления о якобы причастности российских спецслужб к хакерским атакам на фармкомпании, которые разрабатывают вакцины от коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москва не приемлет очередные голословные обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Великобритании в декабре прошлого года, а также заявления о причастности российских спецслужб к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимаются сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Москва не располагает информацией о том, кто мог взламывать британские исследовательские центры и фармацевтические компании, но может «сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения».

«Мы не приемлем подобные обвинения, ровно, как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «на основании широкомасштабного анализа» правительство пришло к выводу, что Россия «почти наверняка» пыталась интернет-вмешаться в британские выборы прошлого года, и сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное расследование.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ назвали подобные обвинения туманными и противоречивыми, а также указали на то, что Лондон не представил никаких доказательств.\

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве
Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
Глава Минстроя рассказал об увеличении максимальной стоимости квартир под льготную ипотеку
Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг
Росгвардия впервые показала убранство главного храма ведомства
Министр Якушев ответил, что мешает строить жилье в России дешевле
В России выдано льготной ипотеки под 6,5 процентов на 182 миллиарда рублей
Песков: Россия не приемлет голословные обвинения о вмешательстве в британские выборы
Якушев рассказал, какие строительные компании получат субсидирование
МИД РФ назвал туманным заявление Британии о вмешательстве России в британские выборы
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин обвинил США в нарушение суверенитета Европы
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом