Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг

16 Июль 2020 2020-07-16T17:52:27+03:00

На предоставление отрицательного теста на коронавирус гражданам РФ будет дано 3 дня

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Роспотребнадзор сообщил, что на портале госуслуг, после возвращения из-за рубежа, россияне обязаны будут заполнить форму и предоставить тест на коронавирус.

"Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке", - говорится в сообщении.

Заполненные анкеты будут в течении суток передаваться в Роспотребнадзор по месту следования.

На данный момент на портале регистрируются граждане, которые прибывают вывозными рейсами с других стран.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что установленный ранее обязательный карантин, для прибывающих российских граждан из-за рубежа отменяется. Но до приезда они обязаны пройти обследование и сделать тест на COVID-19 не позднее чем за три дня до вылета, либо предоставить отрицательный тест в те же сроки на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU