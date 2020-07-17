Американскую школьницу заключили в тюрьму для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания

17 Июль 2020 2020-07-17T05:49:53+03:00

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15-летнюю жительницу штата Мичиган отправили за решетку из-за того, что она не выполнила домашнее задание, теперь за ее освобождение борются журналисты, общественники и законодатели, пишет газета Detroit Metro Times.

Собственно, юная афроамериканка Грейс (так издание называет девочку-подростка) – далеко не ангел. В прошлом году ее уже грозили изолировать от общества по обвинению в нападении и краже, но тогда суд оставил ее на свободе. Однако когда американские школы перешли на дистанционное обучение, трудный подросток не выполнила домашнее задание, и судья счел, что это нарушает условия испытательного срока. В итоге Грейс с середины мая находится спецучреждении для несовершеннолетних нарушителей.

Среди тех, кто пытается добиться пересмотра ее дела, адвокат и член палаты представителей конгресса США Энди Левин. Он напомнил, что Грейс страдает синдромом дефицита внимания, и ей особенно трудно давались онлайн-занятия. По словам Левина, судья вынес решение, допустив «серьезные упущения»: в частности, не принял во внимание сложности из-за низкой способности к обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU