Робот-бариста подаёт кофе в парке "Зарядье"
Робот, который может приготовить кофе и молочные коктейли, появился в парке "Зарядье". Приготовление напитков занимает у него менее минуты.
Робот способен приготовить латте, капучино, американо и шоколадный, вишнёвый или клубничный коктейль, а внимание посетителей парка он привлекает громкой музыкой.
Заказать напиток можно через планшет. Цены в меню не отличаются от обычных кофеен.
Сайт KP.ru сообщал, что в парке "Зарядье" после снятия многих ограничений, вызванных пандемией коронавируса, москвичи толпятся в больших очередях, чтобы отправиться на речном трамвайчике на прогулку в сторону Кремля и памятника Петру, а дальше - до Лужников, МГУ и Киевской площади.
Также на сайте сообщали, что, по мнению специалистов РАН, цифровизация уничтожит в России 1,2 миллиона рабочих мест, а под наибольшим риском увольнения окажутся работники низкой и средней квалификации.
Робот торгует кофе в парке «Зарядье».Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU