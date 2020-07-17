В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина

17 Июль 2020 2020-07-17T10:41:04+03:00

Сергей Шойгу заявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны это объяснили необходимостью проверить способность обеспечить безопасность на юго-западе России

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В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что проверка проходит по поручению президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина.

К внезапной проверке привлекли 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны проверку объяснили необходимостью проконтролировать, насколько войска способны обеспечить безопасность на юго-западе России.

ИСТОЧНИК KP.RU