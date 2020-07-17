В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина
В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что проверка проходит по поручению президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина.
К внезапной проверке привлекли 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
В Минобороны проверку объяснили необходимостью проконтролировать, насколько войска способны обеспечить безопасность на юго-западе России.
ИСТОЧНИК KP.RU