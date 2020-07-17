Пандемия обвалила работу российского автопрома в 2020 году

17 Июль 2020 2020-07-17T11:15:36+03:00

За первое полугодие в стране выпустили на треть меньше легковых автомобилей, чем в прошлом году

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Коронавирус сильно повлиял на российский автопром. Ситуация привела к снижению выпуска легковых автомобилей на 34,9%, а грузовиков на 21,8%, следует из заявления Ростата. За первое полугодие в России выпустили 510 тыс. легковых автомобилей и 53,6 тысячи грузовых.

Выпуск автобусов за шесть месяцев 2020 года вырос на 12,2%, с конвейера автопрома сошли 7,2 тысячи машин массой до 5 тонн. При этом показатели июня на 25,8% лучше майских, но в годовом отношении ниже на 24,5%.

По данным Ростата, выпуск двигателей для автомобилей с января по июнь снизился на 19% по отношению к прошлому году (129 тыс.шт). В июне выпуск повысился на 42,3%, но в отношении этого же месяца 2019 года был ниже на 8,4%.

Автомобильных кузовов за первое полугодие в России произвели 11,7 тысяч штук. По данным специалистов, производство упало на 91,4% по отношению к прошлому году.

Эти показатели снизились в апреле 2020 года после объявления ВОЗ мировой пандемии коронавирусной инфекции. Заводы столкнулись с проблемой экспорта деталей российского производства в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU