Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

17 Июль 2020 2020-07-17T13:26:54+03:00

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За первую половину лета Москва уже несколько раз утопала в дождях и ливнях. По подсчетам синоптиков, этот сезон выдался самым дождливым за 126 лет. Только за июнь в столице выпало 252,7 мм. Июль уже также выполнил свою месячную норму, пишут "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что более дождливым было только лето 1894 года. Очень "мокрой" выдалась и первая половина 2017 года. Тогда в столице выпало 224 миллиметра осадков или 91% от нормы.

Что касается второй половины лета, то она обещает быть очень теплой и даже жаркой. Причем не только в Центральной России, но и во всех остальных регионах. В то же время синоптики предупреждают, что погода в течение всего сезона будет переменчивой: жаркие и прохладные периоды будут постоянно чередоваться. Но в целом температура будет выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU