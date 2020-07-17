2020-07-17T18:17:02+03:00
Экономика

Собянин рассказал, что помогло Москве не свалиться в финансовую яму на пике пандемии

Экономика столицы имеет достаточный запас прочности [видео, эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ruПолную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ruФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эпидемия коронавируса повлияла на Москву больше, чем нефтяной кризис. Об этом в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Впрочем он отметил при этом, что последние годы Москва создавала свои резервы. На пике пандемии они помогли городу справиться во время самоизоляции.

- Нефтяной кризис - понятно, упали цены, за ними доходы и экономическая активность на мировых рынках, - сказал Сергей Собянин. - А в пандемию у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля. Промышленные предприятия страдают, стройки останавливаются, то есть всё на паузе. Это касается каждого из нас и города в целом.

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Тем не менее, как отметил мэр, последние годы город создавал финансовый запас прочности.

- У Москвы ведь нет громадного резервного фонда, нам никто денежек не подкинет и не напечатает, - сказал Собянин. - Но за счёт хоть и небольшого запаса по-прежнему четко выплачиваем бюджетникам зарплату. При этом ещё и на пандемию выделяем дополнительно - на реконструкцию больниц, создание новых отделений, закупку лекарств, средств защиты, на поддержку бизнеса.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте завтра в 18.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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