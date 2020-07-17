ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

17 Июль 2020 2020-07-17T14:09:07+03:00

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ФСБ предотвратила теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что теракт планировался по указанию указанию главарей международных террористов.

По данным спецслужбы, 32-летний гражданин центральноазиатской республики планировал теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. После теракта в Хабаровске он планировал уехать на Ближний Восток, чтобы там участвовать в деятельности террористических группировок в зонах боевых действий, сообщает ТАСС.

Также в ФСБ сообщили, что сотрудники изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Кроме того, в телефоне задержанного нашли видео с его присяги террористическим лидерам, а также переписку, в которой обсуждалась организация теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU