2020-07-17T14:09:07+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Акцию планировали в местах скопления людей
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Хабаровске предотвращен терактВ Хабаровске предотвращен терактФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

ФСБ предотвратила теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске, сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что теракт планировался по указанию указанию главарей международных террористов.

По данным спецслужбы, 32-летний гражданин центральноазиатской республики планировал теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. После теракта в Хабаровске он планировал уехать на Ближний Восток, чтобы там участвовать в деятельности террористических группировок в зонах боевых действий, сообщает ТАСС.

Также в ФСБ сообщили, что сотрудники изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Кроме того, в телефоне задержанного нашли видео с его присяги террористическим лидерам, а также переписку, в которой обсуждалась организация теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае
Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин
Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом
У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции
Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет
Путин поздравил композирора Алексея Рыбникова с 75-летием
Диетолог развеял миф о вреде чипсов
Гроздь винограда продали на аукционе за $12 тысяч
Глава Минздрава рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Первая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на август
Олег Николаев обозначил новые направления развития Ядринского района
Власти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на Украине
Мишель Обама будет вести собственный подкаст об отношениях
Новый симптом коронавируса нашли ученые - это сыпь во рту
Шуб не будет: В Испании истребят 100 тысяч норок, зараженных коронавирусом
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Песков прокомментировал решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть
Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзи
Пандемия обвалила работу российского автопрома в 2020 году
Полицейские арестовали кенгуру на улице и были растроганы его покорностью
В России за сутки выявили 6 406 новых заражённых коронавирусом
Врачи предупредили об угрозе массового ожирения после пандемии коронавируса
В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина
Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»