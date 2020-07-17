Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин

17 Июль 2020 2020-07-17T14:13:55+03:00

Нарушителям будет грозить штраф в 500 тысяч иен

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Полиция Японии собирается запретить детям брать традиционные лакомства от якудза на Хеллоуин.

Законопроект о запрете брать несовершеннолетним подарки и деньги от представителей преступного мира будет внесен в собрание префектуры Японии осенью. Его цель - предупредить войну за власть между бандитскими группировками и полицией, которая ведется уже не первый год.

Члены банды Ямагути-гуми, базирующиеся в западном портовом городе Кобе, раздают сладости местным детям на Хэллоуин с 2013 года. Дети в праздничных костюмах спускаются в штаб-квартиру Ямагути-гуми, где получают красочные мешки с конфетами и закусками.

Таким образом организация пытается смягчить свой имидж. Однако эта тактика имеет обратный эффект, поскольку в сентябре Ассамблея должна обсудить новый законопроект. Если он будет принят, то членам банды запретят вступать в контакт с детьми. Его нарушителям будет грозить штраф в размере 500 000 иен.

Организация Ямагути-гуми находится в критическом состоянии за всю историю своего существования. Численность преступной группировки в последние годы сильно сократилась, сообщает The Guardian.

Общее число Якудза не превышает 28 200 тысяч, согласно данным агентства национальной полиции. Жесткие меры властей и препятствующие их деятельности законы затрудняют получение достаточных средств для выплаты зарплат членам банды.

ИСТОЧНИК KP.RU