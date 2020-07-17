Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

17 Июль 2020 2020-07-17T15:52:27+03:00

В Национальном центре управления обороной сообщили, что граница России не была нарушена

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В пятницу, 17 июля, российские истребители авиации Северного флота вылетали на перехват самолета - разведчика Р-3С «Орион» военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», - говорится в сообщении, где отмечается, что граница России не была нарушена.

Напомним, три дня назад российские истребители также поднялись в небо, чтоб спровадить самолет - разведчика Р-3С «Орион» военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря. В тот же день истребители Южного военного округа перехватили военное воздушное судно P-8A Poseidon американских военно-морских сил, RС-135 ВВС США и беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU