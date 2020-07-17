Сергей Собянин раскрыл потери бюджета Москвы из-за коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T18:19:24+03:00

Сергей Собянин раскрыл сумму, которой в этом году не досчитается городская казна из-за коронакризиса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом столица не будет отказываться от ранее намеченных проектов [видео, эксклюзив kp.ru]

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В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл сумму, которой в этом году не досчитается городская казна из-за коронакризиса.

- Удар по бюджету получился существенный, - сообщил Сергей Собянин. - От запланированного выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей за этот год. Колоссальная сумма!

По его оценке, подсчёт этих потерь не ограничивается только прошедшими несколькими месяцами самоизоляции.

- Это длящаяся история с точки зрения бюджета, волна, связанная с налогом на прибыль, снижением зарплат и подоходного налога, снижением активности инвесторов, объемов экспорта, импорта, - отметил мэр.

Несмотря на коронакризис, столица продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

- Все основные городские программы сохраняем - метростроение, строительство магистралей и совместно с Российскими железными дорогами МЦД, реконструкцию пригородных электричек, закупку нового подвижного состава, развитие здравоохранения, - подчеркнул Собянин.

Мэр уверен, что у столицы большой запас прочности.

"А вложения в инфраструктуру привлекают инвестиции в развитие города", - заключил он.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте завтра в 18.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791063" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «Экономика столицы вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода».Мэр Москвы рассказал радио «Комсомольская правда», сильно ли пандемия повлияла на экономику столицы

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ИСТОЧНИК KP.RU