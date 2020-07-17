Росстат назвал число безработных в России в июне

17 Июль 2020 2020-07-17T19:57:00+03:00

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Число безработных граждан в России в июне составила около 4,61 миллиона человек, или 6,2 % экономически активного населения. По сравнению с июнем прошлого года показатель безработицы вырос на 38,1%, а прирост количества безработных за месяц составил 2,1%. Такие данные приводит Росстат

Официально в качестве безработных зарегистрированы около 2,8 миллиона человек, из них 2,6 миллиона человек получали пособие по безработице. Количество экономически активного населения в июне этого года составила 74,7 миллиона человек, или 51% от численности населения страны.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, но, по его словам, резкого скачка удалось избежать. Борьбу с безработицей он назвал первоочередной задачей правительства.

Позже президент России Владимир Путин назвал главной задачей российской экономики восстановление рынка труда, и призвал использовать все возможные инструменты для роста занятости и доходов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU