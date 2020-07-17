2020-07-17T21:48:45+03:00
Происшествия

Взрыв на станции метро в Киеве: пострадал один человек

Неизвестное устройство взорвалось в мусорном ведре у входа на станцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Взрыв на станции метро в Киеве: пострадал один человекВзрыв на станции метро в Киеве: пострадал один человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате взрыва возле станции метро «Шулявская» в Киеве, пострадал один человек, который получил травму ноги. Об этом сообщила полиция украинской столицы и пресс-служба метрополитена.

«Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощи», - говорится в сообщении пресс-службе метро Киева на странице в Facebook.

В пресс-службе отметили, что в результате взрыва повреждены окна станции, но на данный момент метрополитен работает в обычном режиме, и станция открыта для пассажиров.

Киевская полиция сообщила, что на месте взрыва проводят следственную работу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники исследовали прилегающую территорию. В ходе проверки не обнаружено никаких подозрительных или опасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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