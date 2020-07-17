2020-07-17T23:11:39+03:00
Происшествия

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе и захватили заложников

Злоумышленники похитили 15 членов экипажа
Юлия КЕКОВА
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Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе и захватили заложниковПираты напали на танкер в Гвинейском заливе и захватили заложниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа. По предварительным данным, среди тех, кого бандиты забрали с собой, могли оказаться граждане России и Украины. Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Отмечается, что атака злоумышленников на судно, которое следовало под флагом Либерии, была совершена в 210 морских милях от штата Байелса.

В момент нападения на борт танкера забрались восемь вооруженных пиратов. Судно, способное перевозить как нефть, так и химические вещества, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Напомним, что Гвинейский залив среди моряков считается одним из самых опасных регионов на планете. Только лишь в первом квартале 2020 года в этом месте было зафиксировано порядка 45 процентов случаев мирового пиратства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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