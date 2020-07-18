18 Июль 2020 2020-07-18T04:45:33+03:00

Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Гидрометцентре рассказалаи, когда стоит ждать наступления "московского лета", погода при котором будет соответствовать климатической нормe.

По словам синоптика Романа Вильфанда, послe аномальныx колебаний температур жителей Москвы в ближайшие пять дней ждет стабильная погода. Это означает, что столбик термометра в ночные часы субботы и воскресенья будет в пределах 12-15 градусов Цельсия.

Днем в городе будет тепло, но не слишком жарко от плюс 20 до плюс 23 градусов.

В понедельник, вторник и среду следующей недели, согласно прогнозу специалистов, воздух прогреется до 22-25 градусов.

- Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, а нормальное, - приводит слова синоптика ТАСС.

Однако, расслабляться не стоит - "московское лето" будет не самым продолжительным.

- По нам расчетам, предварительно, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет колебаться в районе 20 градусов, - рассказал Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU