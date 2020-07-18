Стало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink

18 Июль 2020 2020-07-18T05:28:51+03:00

В госкорпорации раскрыли, сколько потребуется времени с учетом всех замечаний

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В Роскосмосе рассказали, когда предварительно планируют представить Правительству программу создания спутниковой системы "Сфера".

Сообщается, что эта подпрограмма госпрограммы "Космическая деятельность России" на данный момент проходит согласование в Минэкономразвития и Минфине. "Сфера" была доработана по всем имеющимся замечаниям кабмина и согласована с органами исполнительной власти.

Предполагается, что представить "Сферу" удастся уже в августе текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Роскосмосе 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU