Стало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink
В госкорпорации раскрыли, сколько потребуется времени с учетом всех замечаний
Стало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента StarlinkФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Роскосмосе рассказали, когда предварительно планируют представить Правительству программу создания спутниковой системы "Сфера".
Сообщается, что эта подпрограмма госпрограммы "Космическая деятельность России" на данный момент проходит согласование в Минэкономразвития и Минфине. "Сфера" была доработана по всем имеющимся замечаниям кабмина и согласована с органами исполнительной власти.
Предполагается, что представить "Сферу" удастся уже в августе текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Роскосмосе 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU