2020-07-18T08:38:26+03:00
Общество

В Ростуризме сообщили, когда отрасль сможет восстановиться

Помимо новых возможностей на фоне закрытия границ, внутренний туризм получил дополнительные ограничения из-за коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава АТОР напомнила, что туротрасль более трех месяцев была в простоеГлава АТОР напомнила, что туротрасль более трех месяцев была в простоеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несмотря на закрытие границ, внутренний туризм не может восстановиться из-за строгих ограничений, введённых ради эпидемиологической безопасности, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она считает, что отрасль сможет вернуться на уровень, который был до пандемии коронавируса, только к концу следующего года при новых строгих правилах.

Глава АТОР также отметила, что туризм внутри России получил большое преимущество, однако санитарные требования распространяются не только на объекты размещения, но и на музеи и экскурсии.

Ломидзе напомнила, что более трёх месяцев туристическая отрасль бездействовала, и сейчас необходимо воспользоваться всеми возможностями, однако угроза второй волны эпидемии порождает множество слухов.

- Отношение самих туристов делится на три вида. Около 40% готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Еще 20% – довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа, - отметила глава АТОР на онлайн-форуме "Россия: Туризм – 2020".

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова дала эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда", в котором рассказала о Крыме и Байкале, дорогом и дешёвом отдыхе в России и гламурных кемпингах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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