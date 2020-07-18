2020-07-18T11:08:45+03:00
Общество

Мишустин: Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми с 1 января 2021

Работник в праве выбрать между бумажной и электронной версией своего трудового документа
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин заявил, что с 2021 года в России появятся электронные трудовые книжкиМишустин заявил, что с 2021 года в России появятся электронные трудовые книжкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что начиная со следующего года россияне смогут устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам. Правило вступит в силу с 1 января 2021 года. Премьер-министр уже подписал соответствующее постановление, о чем в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Электронная трудовая книжка будет доступна на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг в личном кабинете. Также будут работать мобильные версии сайтов этих ведомств.

При необходимости выписку по трудовой книжке можно будет получить у последнего работодателя, в ПФР и в МФЦ, сообщает ТАСС.

Российские компании уже направили в ПФР сведения о трудовой деятельности около 25 млн человек. По новым правилам работник в праве выбрать между бумажной и электронной версией своего трудового документа в течение 2020 года. С 2021 года сведения граждан, впервые устроившихся на работу, будут вестись только в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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