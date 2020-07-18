2020-07-18T12:33:33+03:00
Политика

"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги

Бывший помощник по национальной безопасности и племянница издали мемуары о президенте США
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Трамп пожаловался, что про него написали сразу две плохие книгиТрамп пожаловался, что про него написали сразу две плохие книгиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что за короткое время о нём выпустили сразу две критикующие его книги. Автором "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" стал бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон, а роман "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" написала племянница президента Мэри Трамп.

- Я постоянный член Клуба Книги Месяца. Сначала это никчёмное чучело Джон Болтон, спекулирующий войной и нарушающий закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о конфиденциальности, просто чтобы утвердить свой авторитет и заработать несколько долларов, которые в любом случае окажутся у государства. Затем Мэри Трамп, изредка приходящая племянница, которая мало что обо мне знает, говорит лживые вещи про моих прекрасных родителях (которые её терпеть не могли!) и про меня, и нарушает соглашение о конфиденциальности. Она также нарушила закон, опубликовав мои налоговые декларации. Она ходячая катастрофа! Обо мне выйдет ещё много книг и плохих, и хороших. К счастью или к сожалению, но это ещё не всё! - написал президент США в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги
Каждый пятый россиянин поддерживает идею увеличить возраст молодежи до 35 лет
В Минздраве сообщили, когда начнётся вторая волна коронавируса и какой она будет
Google будет блокировать неподтвержденную информацию про коронавирус
Причина пожара в соборе в Нанте: Ищут криминальный след
В Чувашии применят новый подход к восстановлению прав обманутых дольщиков
Умер Джон Льюис, борец за права человека и конгрессмен
Мишустин: Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми с 1 января 2021
В России за сутки зафиксировали 6 234 новых заражённых коронавирусом
В Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"
Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий
Россия сохранила уровень "ВВВ-" со стабильным прогнозом в рейтинге S&P
Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится
В США обезглавили и подожгли несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии
В Ростуризме сообщили, когда отрасль сможет восстановиться
Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса
МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия
Герой СССР рассказал, как советский космический туалет шокировал астронавтов NASA
Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян
"Эта власть должна уйти": Депутат Рады рассказал, как спасти Украину