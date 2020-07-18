2020-07-18T17:40:25+03:00
В мире

Пожарные считают, что горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама

Огонь в основном повредил орган собора, однако крыша здания пока что не пострадала
Ксения АНУФРИЕВА
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Пожарный считают, горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-ДамаПожарный считают, горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-ДамаФото: REUTERS
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Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте не пойдет по сценарию возгорания в соборе Парижской Богоматери, случившегося в прошлом году, когда огонь уничтожил деревянную крышу храма вместе со шпилем. Об этом 17 июля рассказал глава пожарной службы департамента Лоран Ферле.

- Собор не повторит судьбу Нотр-Дама или пожара в этом же соборе в 1972 году. Огонь повредил орган, практически уничтожил его, платформа, на которой он стоит, тоже может рухнуть. Однако крыша здания и бетонные перекрытия под ней не пострадали, - цитирует его слова издание Le Dauphine.

Напомним, что пожар в соборе в Нанте на западе Франции начался сегодня в 7:30 по местному времени. Одну из крупнейших готических церквей страны тушат 104 пожарных, жителей города попросили не приближаться к горящему строению. Собор был заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Это не первый пожар, которые произошел в церкви: в 1972 году огонь почти полностью уничтожил крышу здания, но позже ее смогли восстановить и укрепить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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