Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям

18 Июль 2020 2020-07-18T18:07:25+03:00

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что половина всех богатств нашей планеты принадлежит 26 людям, когда как подавляющее большинство людей на Земле живет в условиях растущего неравенства, нищеты и голода. Об этом генсек рассказал в субботу, 18 июля, выступая на лекции в память Нельсона Манделы.

- Неравенство – это характерная черта нашей эпохи. Около 70 процентов населения всех стран мира живет в условиях растущего неравенства в плане доходов и заработной платы, а 26 человек, тем временем, владеют половиной богатств планеты, - заявил глава всемирной организации.

Антониу Гутерриш указал, что благосостояние людей в современном мире до сих пор зависит от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов. Огромное влияние на проблему неравенства оказала пандемия коронавируса: мир оказался в еще более уязвимом экономическом положении.

- Необходимо обеспечить развивающимся странам не только списание долгов, но также мы выступаем за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран. Развитые государства тратят триллионы на поддержку экономики. У африканских государств тоже должна быть такая возможность. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10 процентов ВВП и трансфер на 200 миллиардов долларов, - объяснил генсек ООН.

Напомним, в ходе лекции Антониу Гутерреш также рассказал, что из-за пандемии человечество столкнулось с самой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.

ИСТОЧНИК KP.RU