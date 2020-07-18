Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что половина всех богатств нашей планеты принадлежит 26 людям, когда как подавляющее большинство людей на Земле живет в условиях растущего неравенства, нищеты и голода. Об этом генсек рассказал в субботу, 18 июля, выступая на лекции в память Нельсона Манделы.
- Неравенство – это характерная черта нашей эпохи. Около 70 процентов населения всех стран мира живет в условиях растущего неравенства в плане доходов и заработной платы, а 26 человек, тем временем, владеют половиной богатств планеты, - заявил глава всемирной организации.
Антониу Гутерриш указал, что благосостояние людей в современном мире до сих пор зависит от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов. Огромное влияние на проблему неравенства оказала пандемия коронавируса: мир оказался в еще более уязвимом экономическом положении.
- Необходимо обеспечить развивающимся странам не только списание долгов, но также мы выступаем за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран. Развитые государства тратят триллионы на поддержку экономики. У африканских государств тоже должна быть такая возможность. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10 процентов ВВП и трансфер на 200 миллиардов долларов, - объяснил генсек ООН.
Напомним, в ходе лекции Антониу Гутерреш также рассказал, что из-за пандемии человечество столкнулось с самой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
ИСТОЧНИК KP.RU