2020-07-18T22:42:08+03:00
Политика

Пентагон призвал к укреплению НАТО для сдерживания России

Американский министр обороны назвал РФ «мировым нарушителем спокойствия»
Ксения АНУФРИЕВА
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Пентагон призвал к укреплению НАТО для сдерживания РоссииПентагон призвал к укреплению НАТО для сдерживания РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава американского министерства обороны Марк Эспер призвал к укреплению НАТО и направлению средств объединения на сдерживание государств, которые «нарушают мировое спокойствие», в том числе России. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Пентагона.

Министр во время телефонного интервью отметил важность продолжение работы Соединенных Штатов с государствами НАТО над повышением боевой готовки альянса.

- Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее двух процентов ВВП на обороны. Мы уже смогли добиться большого прогресса за несколько лет, но впереди еще много работы. Расходы НАТО следует увеличивать, в средства направить на сдерживание противников, в первую очередь, России, - сказал Марк Эспер.

Глава военного ведомства США добавил, что Россия «представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но все равно нарушает мировое спокойствие». Министр напомнил о позиции Штатов по поводу воссоединения с Россией Крымского полуострова, а также конфликтов на Украине и в Сирии.

При этом самой большой проблемой в настоящее время Пентагон считает китайскую сторону.

- Очевидно, что Китай пытается вытеснить нас - конечно, из региона и желательно с мировой арены, - утверждает Эспер.

Надо отметить, что китайско-американские отношения давно приобрели статус сложных, но в последнее время ситуация обострилась еще больше на фоне пандемии коронавируса и обвинения США в сторону Китая о распространении болезни. Глава китайского МИД Ван И уверен, что нужно отказаться от конфронтации и наладить взаимовыгодное сотрудничество, но США не спешат прислушиваться, видя в китайской стороне опасного конкурента на мировой арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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