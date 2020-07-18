2020-07-18T23:58:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 4 299 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 299. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.

Всего в России с момента выявления первых зараженных covid-19 умерли 12 247 человек, считаются заболевшими в настоящее время 206 327, вылечились - более 546 тысяч пациентов в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о новом рекордном суточном числе инфицированных коронавирусом. На этот раз болезнь была выявлена медиками у 259 тысяч человек на планете. Накануне сообщалось о 237 тысячах инфицированных, что тоже в свою очередь было рекордом.

К слову, на дня ученые выявили очередной новый ранний симптом коронавируса - сыпь на ротовой полости пациентов и высыпания на коже. Кроме этого, помимо легочной ткани коронавирус поражает еще и кровеносные сосуды, вызывая таким образом системное воспаление сосудистой стенки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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