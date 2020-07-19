19 Июль 2020 2020-07-19T02:48:23+03:00

Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в Минздраве Фото: Иван МАКЕЕВ

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Когда наступит и наступит ли вообще вторая волна коронавируса в России, рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, скорее всего, эпидемия covid-19 наступит уже осенью текущего года. Инфекция придет вместе с сезонными болезнями других респираторных заболеваний.

Специалист также связывает второй всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией с тем, что многие учащиеся и работники вновь вернутся в коллективы, а также многие приедут домой с после летних отпусков.

Однако вторая волна ожидается гораздо меньшей силы. По мнению профессора Чуланова, это может быть связано с тем, что благодаря приобретенному иммунитету к болезни переболевшие covid-19 россияне смогут заразиться им с меньшей вероятностью.

Также эксперт добавил, что в связи в ограничительными мерами и мероприятиями по профилактике заболевания, граждане в разных регионах страны стали относиться к своему здоровью с большей степенью ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU