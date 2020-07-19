2020-07-19T08:39:29+03:00
Общество

В Рособрандзоре ответили на петицию: Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения

В соцсетях попросили изменить критерии оценки и снизить проходной бал
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЕГЭ из-за пандемии перенесли с весны на летоЕГЭ из-за пандемии перенесли с весны на летоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рособрнадзоре ответили на петицию о результатах ЕГЭ по химии. Напомним, на платформе change.org появилось несколько обращений с просьбой снизить проходной бал и изменить критерии оценки выпускников 2020 года.

- Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после получения результатов экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали,- сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре проведут анализ выполненных работ. Пока принимать решение о снижении проходного балла рано.

Создатели петиции утверждают, что задания для выпускников оказались сложнее, чем те, к которым выпускники, сдающие ЕГЭ досрочно, готовились.

Школьники, еще не получив результаты экзамена, уже заявляют, что набрали меньше необходимого для поступления на бюджет количество балов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в 2020 году прошло не весной, как раньше, а летом. Экзамены сдают только те ребята, которые планируют поступать в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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