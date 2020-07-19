2020-07-19T09:51:02+03:00
Общество

Пережившие коронавирус люди жалуются на туман в голове и психологические проблемы

Ученые из Европы считают коронавирус "длинной болезнью", у которой есть серьезные последствия
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пережившие коронавирус люди объединяются в группу в соцсетяхПережившие коронавирус люди объединяются в группу в соцсетяхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Европейские исследователи назвали коронавирус "длинной болезнью". Это значит, что инфекция не проходит бесследно. Даже когда человек формально выздоровел и имеет отрицательные тесты на Covid-19, у него могут оставаться неприятные и даже опасные симптомы. О таких, как одышка и боли в груди, медики заявляли и ранее.

Но в Европе стартовало новое масштабное исследование, цель которого выяснить, как влияет на пациента коронавирус. Медики посещают дома вылечившихся и предлагают реабилитацию. Они заметили общие симптомы у такой группы людей - туман в голове, проблемы с кожей.

- Коронавирус является многосистемным заболеванием, которое может повредить не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг и нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт,- сказал Доктор Пьеро Клаварио, директор института реабилитации после коронавиурса, его слова приводит CNN. -Мы исследуем аспекты, которые избегают в стандартных вирусологических и легочных исследований.

Оказалось, что 50 процентов имеют психологические проблемы, 15% - посттравматическое стрессовое расстройство.

В ряде случаев у пациентов нет проблем в легкими - все параметры в норме, но человек даже по лестнице подняться не может. Ученые говорят о серьезной мышечной слабости у переболевших.

Кстати, бывшие пациенты и сами готовы помочь ученым - они создали в фейсбуке группу Long Covid, и просят правительство обратить на них внимание, нередко такие люди сталкиваются с дискриминацией на работе - они не в силах работать, как прежде, но формально их признали здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса
Посольство Армении обратилось в полицию Москвы из-за ситуации в "Фуд сити"
Задержан возможный поджигатель Собора Петра и Павла в Нанте
Ученые дали прогноз по возникновению нового океана
Король Испании по требованию дочери надел маску
Стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса проверят на детях
Пережившие коронавирус люди жалуются на туман в голове и психологические проблемы
Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных
В Рособрандзоре ответили на петицию: Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения
В Центре Гамалеи рассказали о количестве прививок вакциной от коронавируса
Канье Уэст проводит свое первое мероприятие как кандидат в президенты
В Минздраве назвали регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Сенаторы США от партии Трампа почтили память коллеги, перепутав фотографию
Последние новости на утро 19 июля 2020: В ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом в мире
National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России "политическим оружием"
Как остановить старение: открытие ученых раскрыло основные механизмы долголетия
Ким Чен Ын обсудил с военными боевую готовность армии КНДР
В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасности
Экс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и Донбасса
Трамп заменит очные митинги на телефонные