Пережившие коронавирус люди жалуются на туман в голове и психологические проблемы

19 Июль 2020 2020-07-19T09:51:02+03:00

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Европейские исследователи назвали коронавирус "длинной болезнью". Это значит, что инфекция не проходит бесследно. Даже когда человек формально выздоровел и имеет отрицательные тесты на Covid-19, у него могут оставаться неприятные и даже опасные симптомы. О таких, как одышка и боли в груди, медики заявляли и ранее.

Но в Европе стартовало новое масштабное исследование, цель которого выяснить, как влияет на пациента коронавирус. Медики посещают дома вылечившихся и предлагают реабилитацию. Они заметили общие симптомы у такой группы людей - туман в голове, проблемы с кожей.

- Коронавирус является многосистемным заболеванием, которое может повредить не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг и нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт,- сказал Доктор Пьеро Клаварио, директор института реабилитации после коронавиурса, его слова приводит CNN. -Мы исследуем аспекты, которые избегают в стандартных вирусологических и легочных исследований.

Оказалось, что 50 процентов имеют психологические проблемы, 15% - посттравматическое стрессовое расстройство.

В ряде случаев у пациентов нет проблем в легкими - все параметры в норме, но человек даже по лестнице подняться не может. Ученые говорят о серьезной мышечной слабости у переболевших.

Кстати, бывшие пациенты и сами готовы помочь ученым - они создали в фейсбуке группу Long Covid, и просят правительство обратить на них внимание, нередко такие люди сталкиваются с дискриминацией на работе - они не в силах работать, как прежде, но формально их признали здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU