2020-07-19T11:45:00+03:00
В мире

Самое долгое лечение: Из больницы выписали пациентку, которая боролась с коронавиурсом 130 дней

Фатима Бридл провела 105 дней на аппарате искусственной вентиляции легких
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за вируса у женщины отказало одно легкоеИз-за вируса у женщины отказало одно легкоеФото: facebook.com
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В Британии зафиксировал случай самого длительного лечения от коронавируса - Фатима Бридл провела в больнице 130 дней, из них 105 - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Daily Mail, она заразилась во время поездки в Марокко. В начале марта вернулась в Британию и почувствовала, что простужена. Положительный тест на коронавиурс получила 6 марта. Состояние пациентки ухудшалось так быстро, что она не смогла самостоятельно дышать уже через неделю. 18 марта ее перевели в реанимацию, женщина впала в кому, без создания она было 40 дней. На фоне коронавируса началась пневмония и сепсис.

Врачам удалось восстановить работоспособность ее легких сначала на 40 процентов. О выздоровлении Фатимы на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, медики до сих пор считают чудом, что 35-летняя женщина выжила.

Фатима Бридл будет жить с одним рабочим легким, она пока не может самостоятельно передвигаться из-за мышечной слабости и пользуется ходунками. Но рассчитывает, что занятия физкультурой помогут восстановить мышцы.

-Врачи и медсестры невероятные - я хотела бы поблагодарить всех людей, которые дали мне шанс на новую жизнь. Я счастлива быть здесь. Это похоже на сон,- призналась женщина.

Ученые заявляют, что у пациентов бывают разные симптомы коронавируса. Но гораздо большую опасность представляют последствия инфицирования, после Covid-19 человек может столкнуться с нарушениями в работе сердца, легких, даже с психологическими проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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