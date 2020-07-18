Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному

Список симптомов коронавирусной инфекции пополнился еще одним признаком – сыпью на слизистой рта в сочетании с высыпаниями на коже. Об этом сообщается в исследовании испанских ученых, опубликованном в журнале JAMA Dermatology. Группу ученых, собиравших данные по связи наблюдаемой сыпи и коронавирусной инфекции, возглавлял доктор Хуан Хименес-Кауэ из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде.

С чем связано происхождение этого признака и почему COVID-19 сопровождается таким букетом самых разнообразных симптомов? «КП» рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили.

КОРОНАВИРУС ПОВРЕЖДАЕТ СОСУДЫ

Энантема, то, о чем пишут в своих исследованиях испанские ученые, это любые высыпания на слизистой рта. Экзантема – общее название сыпей на коже.

- Вирус SARS-CoV-2, как мы сейчас уже прекрасно понимаем, помимо легочной ткани поражает еще и кровеносные сосуды, вызывая системное воспаление сосудистой стенки, которое в медицине называется васкулитом, - рассказывает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили, заместитель директора Медицинского центра МГУ, в котором с успехом пролечили большое количество пациентов с COVID-19. - Причем поражаются в основном сосуды среднего и мелкого диаметра. Это и обуславливает весь спектр клинических проявлений заболевания. Поэтому, кроме дыхательной недостаточности, симптомами COVID-19 являются нарушение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение работы кишечника, почек и других внутренних органов. Конечно, поражаются и другие сосуды, в частности, расположенные в коже и подкожной жировой клетчатке, что проявляется упомянутыми в статье испанских коллег высыпаниями. Они уже детально изучены, достаточно хорошо описаны, на данный момент даже опубликованы атласы, посвященные кожным проявлениям коронавирусной инфекции.

Наряду с сосудами кожных покровов, повреждаются и сосуды, расположенные в слизистых оболочках. Это, естественно, приводит к возникновению сыпи, заметить которую, в первую очередь, проще всего на тех слизистых, которые доступны прямому визуальному осмотру. То есть в ротовой полости.

Однако надо понимать, что помимо коронавирусной инфекции, эти высыпания на слизистой рта могут быть и проявлением реакции организма на применение определенных лекарственных препаратов, как аллергической, так и токсической.

- Правда, испанские ученые осматривали слизистые за 2 дня до или через 2 дня после приема способных вызывать такие симптомы медикаментов, но, как я думаю, полностью исключить лекарственное происхождение высыпаний нельзя, - говорит Симон Мацкеплишвили. - Более того, это может быть и следствием присоединившейся вторичной инфекции, например, грибковой.

Учитывая длительную и не всегда обоснованную антибактериальную терапию с применением большого количества антибиотиков самых разных групп, осложнение в виде грибкового поражения полости рта не является чем-то необычным. Чаще всего оно имеет вполне четкие симптомы в виде белесоватой пленки или налетов, но может проявляться и выраженным покраснением с высыпаниями.

- Поэтому, это не какой-то новый и странный симптом, а вполне ожидаемое осложнение заболевания. И чем тщательнее врачи обследуют пациентов с COVID-19, тем чаще будут находить новые проявлений этой инфекции, - поясняет эксперт.

СПОСОБЕН ЛИ SARS-CoV-2 ПОРАЖАТЬ ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Сейчас некоторым пациентам с коронавирусной инфекцией выполняют МРТ головного мозга. Это предоставляет возможность получить новые данные о том, что происходит при COVID-19 в центральной нервной системе.

- Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все, в большинстве случаев, объясняется сосудистыми нарушениями, - считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. – Можно вспомнить большое количество других вирусных заболеваний, которые имеют такие же проявления, как на коже, так и в нервной системе, например, корь или краснуха. Вызываются они совершенно другими вирусами, отличными от SARS-CoV-2, но принцип действия у них схож. Они, как и новый коронавирус, приводят к поражению кровеносных сосудов.

Есть и группа неинфекционных заболеваний, основой которых является воспаление сосудистой стенки, – так называемые системные васкулиты – основными проявлениями которых являются энантема и экзантема, то есть, соответственно, сыпь в ротовой полости и на коже, сопровождающиеся выраженным повышением температуры и нарушением функции внутренних органов, в том числе, и центральной нервной системы.

Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ОБОНЯНИЕ И ВКУС

Временное исчезновение способности воспринимать вкусы и запахи тоже не является каким-то особенным симптомом, вызываемым исключительно новой коронавирусной инфекцией.

- Если мы вспомним обычную простуду, причина которой – любой респираторный вирус, то практически все эти вирусы вызывают потерю обоняния и потерю вкуса. В принципе, любое заболевание, приводящее к отеку слизистой носа, та же сезонная аллергия, может приводить к потере обоняния и, соответственно, вкуса. Действительно, некоторые исследователи связывают потерю обоняния и вкуса при новой коронавирусной инфекции с тем, что SARS-CoV-2 поражает либо чувствительные окончания нервных клеток в носу, либо непосредственно сами нейроны в соответствующих участках коры головного мозга. Я не думаю, что этот коронавирус может специфически поражать головной мозг. Мое предположение заключается в том, что он действует посредством поражения сосудов и нарушения перфузии (процесс кровоснабжения органов и тканей). Когда «под удар» попадают крупные сосуды головного мозга, то это, в основном, приводит к острым выраженным расстройствам мозгового кровообращения, или инсультам, а если мелкие – то возникают менее выраженные сосудистые осложнения, это закономерно. Хотя, надо сказать, что когда большое количество вирусных частиц разом попадает в кровь, например, при массивном поражении легочной ткани, что происходит крайне редко (по данным китайских ученых это примерно 1% от всех случаев), то, конечно же, они могут попасть куда угодно, в том числе и непосредственно в головной мозг, - объясняет Симон Мацкеплишвили.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КОВИД ВЫЗЫВАЕТ ДЕПРЕССИЮ

Депрессию наш эксперт считает проявлением естественной реакции пациента в период мировой пандемии и не связывает с вирусным поражением головного мозга.

- Сейчас несчастных пациентов пугают все: политики, врачи, СМИ. Говорят, что коронавирус – это что-то страшное и непонятное, заговор против человечества или даже биологическое оружие. Этот страх, безусловно, предрасполагает к депрессии. Второй фактор – это изоляция. Ведь весь мир поставили на паузу. А представьте, что при этом человек еще и заболел, у него высокая температура, ему плохо, он и так напуган, а тут к нему приезжают люди в защитных костюмах и доставляют в больницу, где его встречают врачи в таких же «скафандрах». А в больнице покидать палату нельзя, выходить во двор нельзя, нужно лежать на животе и дышать через трубочки, вставленные в нос. Конечно же, люди впадают в депрессию, - считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

Пациентам, и их родственникам, да и всем нам, в этой ситуации очень тяжело. Отдельная история, отмечает эксперт, – пациенты с хроническими заболеваниями. Они боятся выйти из дома и купить себе таблетки, а это может привести к серьезным проблемам. Все это – веские причины для развития депрессии.

ПОЧЕМУ ВИРУС ТАКОЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

Основные симптомы новой коронавирусной инфекции обусловлены, в первую очередь, способностью вируса SARS-CoV-2 поражать те органы, на поверхности клеток которых расположен служащий ему «входными воротами» белок АПФ-2. Это легкие, сердечно-сосудистая система, почки, кишечник и яички.

- Почти все симптомы, вызываемые SARS-CoV-2, наблюдаются и при многих других вирусных инфекциях, но загадка его непредсказуемости во многом объясняется тем, что для нас, людей, он новый, непривычный. Он «не прописан» в человеческом геноме просто потому, что мы до этого никогда с этим вирусом не встречались.

Большинство инфекций, с которым сталкивалось когда-либо человечество, так ли иначе изменило наши гены. Либо потому, что выживали только люди с определенной генетической невосприимчивостью к различным инфекциям, либо потому, что, в частности, ретровирусы напрямую «вставляли» частички своего генома в человеческий.

- Все это привело к формированию нашей сложной и эффективной иммунной системы, противостоящей вторжению генетически чужеродных объектов. Она способна идентифицировать и обезвреживать разнообразные антигены в зависимости от дальности эволюционного родства, а с этим коронавирусом никакого родства у нас вообще нет. А у летучих мышей, в организмах которых вирус прекрасно существует, не вызывая никаких болезней, оно давным-давно сформировалось, - говорит эксперт. - Возьмем, например, вирус гриппа. Он непрерывно мутирует и поэтому каждый раз «посещает» нас в новом, несколько измененном виде. Естественно, иммунная система мгновенно его распознает, но, учитывая все предыдущие контакты, реагирует не так агрессивно, неторопливо «подбирая» адекватный и эффективный ответ.

Даже вспышка чумы в Монголии уже не так страшна, говорит Симон Мацкеплишвили, как это было 500 лет назад, и не только потому, что у человечества есть антибиотики, а еще и потому, что в геноме человека уже есть «отметка» о прошлых пандемиях, равно как и о других инфекциях. Поэтому неспецифический иммунитет человека, если можно так сказать, уже подготовлен к атаке большинства бактерий или вирусов. А есть еще и более «продвинутый» специфический иммунный ответ, практически не оставляющий шансов не повторное заражение одному и тому же возбудителю.

Но когда появился SARS-CoV-2, человеческий организм оказался совершенно неподготовленным, и поэтому иммунная система объявила «максимальный уровень опасности» и приступила к массивной атаке на врага с использованием всего имеющегося в ее распоряжении арсенала. Военная терминология тут вполне уместна, говорит эксперт, так как речь идет именно о борьбе на выживание. Отсюда и «цитокиновый шторм», и острый респираторный дистресс-синдром, и тяжелое системное воспаление. И это происходит не из-за того, что вирус такой особенный или злобный, а потому, что иммунная система «ковровыми бомбардировками» уничтожает все подряд, не разбирая, где пораженные клетки, а где здоровые.

Уже через 10-14 дней сам коронавирус в организме больного практически отсутствует, он уничтожается иммунной системой, хотя само заболевание COVID-19 продолжается как проявление системного воспаления и гиперактивации иммунного ответа организма на вирус. Это проявляется особенно ярко тогда, когда некоторые пациенты пытаются самостоятельно подстегнуть иммунитет разными способами, например, витаминами или иммуностимуляторами.

- Поэтому самое главное – это быть уверенным в том, что эта пандемия закончится, беречь себя и своих близких, постараться успокоиться и соблюдать медицинские рекомендации, - отмечает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

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