Полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа и остался жив

19 Июль 2020 2020-07-19T14:51:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейский при задержании преступника прыгнул из окна 13 этажа.

Вместе с напарником майор Бакытжан Бакиров из Казахстана прибыл в квартиру подозреваемого в надругательстве над 15-летней девочкой. Чтобы не вызывать подозрения и попасть в квартиру, сменили форму на обычную одежду - они явились под видом сантехников. Вместе с хозяйкой квартиры, которая снимала ее с подозреваемым, поднялись на 13 этаж. Педофил вышел в коридор, но как только понял, что визитеры из полиции, бросился в комнату, вскочил на подоконник и прыгнул вниз.

Бакытжан Бакиров (слева) вместе с напарником задержали подозреваемогоФото: facebook.com

Оказалось, что у полицейского раздроблена ступня. Он перенес три операции, теперь шутит, что его побегает за преступниками. У 36-летнего Бакытжана Бакирова шесть детей, поэтому, говорит, не мог допустить, чтобы такой опасный преступник, как педофил был на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU