2020-07-19T16:13:15+03:00
Общество

Как распознать преддиабет, рассказали эксперты

Во время преддиабета организм уже не функционирует должным образом, но нарушения ещё не достигают стадии заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Как распознать преддиабет, рассказали экспертыКак распознать преддиабет, рассказали экспертыФото: Мария ЛЕНЦ
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Учёные из Гётеборгского университета рассказали, как можно распознать преддиабет – состояние, когда организм человека уже не функционирует должным образом, но нарушения ещё не достигли стадии заболевания. Зачастую именно в этот период в организме нарушается усвоение глюкозы, а также замедляется выработка инсулина поджелудочной железой.

В ходе исследований ученые выяснили, что распознать преддиабет можно по изменению микробиоты кишечника. По данным экспертов, при помощи изучения микробиоты возможно спрогнозировать появление диабета второго типа, и начать долгосрочную терапию для отсрочки заболевание.

«Наше исследование показало, что у людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа до начала лечения довольно-таки низкий уровень кишечных бактерий, вырабатывающих бутират, масляную кислоту. Мы считаем, что есть связь между появлением симптомов диабета и снижением количества этих микроорганизмов», - приводит «Ридус» заключение ученых.

Напомним, ранее специалисты сообщили, что эффективным способом избежать и даже в какой-то степени побороть диабет являются длительные физические упражнения и занятие спортом

ИСТОЧНИК KP.RU

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