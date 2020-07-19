Предвыборная гонка в США: Байден опережает Трампа по популярности

19 Июль 2020 2020-07-19T18:01:02+03:00

Тем временем действующий лидер утверждает, что бывший вице-президент «уничтожит страну» в случае победы на выборах

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В преддверии президентских выборов в США бывший вице-президент США Джозеф Байден опережает действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности, однако, отмечаете, что глава Белого дома за месяц сумел сократить разрыв.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News, 49% респондентов готовы проголосовать за Байдена, за переизбрание Трампа на второй срок высказались 41% опрошенных, тогда как месяц назад действующего лидера поддержали только 38%, а его главного конкурента – 50%.

Тем временем Трамп сообщил, что не готов признать любой исход выборов, и в очередной раз заявил, что Байден "уничтожит страну" в случае победы на президентских выборах.

«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <...>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», - заявил глава Белого дома, назвав своего соперника «некомпетентным для того, чтобы быть президентом».

ИСТОЧНИК KP.RU