2020-07-19T19:14:21+03:00
Спорт

Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

По словам спортсмена, последние две гонки были «фантастическими» для него
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииБританский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииФото: REUTERS
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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон первым преодолел 70 кругов на трассе «Хунгароринг» в Будапеште и одержал уверенную победу на третьем этапе «Формулы-1» Гран-при Венгрии, что позволило ему выйти в лидеры чемпионата.

«Это была одна из моих любимых гонок. Я был сам по себе, но у нас был отличный темп и идеальная стратегия. Последние две гонки были фантастическими для меня, и мы должны продолжать в том же духе», - рассказал гонщик после финиша.

Вторым финишировал гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен с отставанием в 8,702 секунды. Третьим стал пилот Mercedes Валттери Боттас с отставанием в 9,452 секунды.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял 12-е место.

Напомним, что Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одной трассе, выиграв гонку на венгерском «Хунгароринге» в 8-й раз. Немец столько же раз одержал победу на французском автодроме «Маньи-Кур».

ИСТОЧНИК KP.RU

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