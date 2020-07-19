2020-07-19T20:05:12+03:00
В мире

Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих

Майк Парсон заявил, что толпа не имеет права нападать на собственность американских граждан [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующихГубернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что готов помиловать супружескую пару из Сент-Луиса, если против них будут выдвинуты обвинения после того, как они самостоятельно отстаивали свой дом с оружием в руках от толпы протестующих.

Ранее появились видео, где Марка и Патриции Маккласки направляли пистолеты на группу протестующих, которые шли по их улице в рамках демонстрации. Макклоски заявили, что чувствовали угрозу со стороны демонстрантов и боялись, что на них нападут или уничтожат их собственность.

«Толпа не имеет права нападать на вашу собственность. Они имели полное право защитить себя», - приводит Тhehill слова губернатора, которые позже, что власти не допустят, чтобы «законопослушные граждане становились мишенью для осуществления своих конституционных прав»

В ответ окружной прокурор Кима Гарднера заявила, что изучит эти события, отметив, прокуратура «не потерпит применения силы против тех, кто осуществляет свои права по Первой поправке» о свободе.

Ранее расследование этих событий вызвало резкую критику со стороны республиканских чиновников, включая президента США Дональда Трампа, который назвал это расследование «позором» и заявил, что супруги имели право защищать свою собственность. Парсонс также отметил, что он обсуждал этот вопрос с главой Белого дома и способы его возможного вмешательства.

Гарднер выступила против критики, которую она получила от Трампа и Парсонса. Она заявила в своем, что «в то время как они продолжают играть в политику с решением этого вопроса, распространяя дезинформацию и искажая правду, я отказываюсь делать это».

Как писал сайт kp.ru, 11 июля местные власти выдали ордер на обыск особняка супружеской пары. Во время обыска правоохранители изъяли винтовку, которую Марк держал в момент атаки на их дом в конце июня. А вот пистолет Патриции сейчас находится сейчас у их семейного адвоката.

Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж и жена защитили от погромщиков памятник архитектуры, а сейчас их обвиняют в «расизме»

Марк и Патриция Маккласки реставрировали особняк 30 лет, но теперь могут все потерять за пару минут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде
Поставьте в морозилку банку со льдом и положите сверху монету. Так можно проверить работу холодильника
"Барселона" разгромила 5:0 "Алавес" в последней игре сезона чемпионата Испании
Трамп не готов признать «любой» исход президентских выборов в США
Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных, ужасных и жестоких» мировых войнах
Умер Рафаиль Закиров, создатель авиации МЧС России
Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих
Первый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой Софии
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Микки Рурк пообещал «жестко опустить» Роберта де Ниро
Неизвестный открыл стрельбу в США: пострадали 13 человек
Предвыборная гонка в США: Байден опережает Трампа по популярности