2020-07-19T23:36:18+03:00
В мире

Российские школьники открыли остров в Арктике

Сообщается, что образование новой территории произошло 9 июля
Юлия КЕКОВА
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Российские школьники открыли остров в АрктикеРоссийские школьники открыли остров в АрктикеФото: EAST NEWS
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Восемь российских школьников-участников проектной группы "РискСат" из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска сделали географическое открытие.

Сообщается, что в процессе обработки снимков со спутников учащиеся открыли остров на Новой Земле. Об этом говорится в публикации на сайте Русского географического общества.

Остров образовался 9 июля. Причиной его возникновения послужили разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

- В Арктике постепенно становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, - приводятся слова начальника управления штаба Северного флота полковника Сергея Чуркина.

Также он отметил, что теперь этот объект следует нанести на морские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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