Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ

20 Июль 2020 2020-07-20T04:59:19+03:00

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Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.

Как сообщается на сайте ведомства, исследования будут проводиться с сохранением анонимности добровольцев.

- Результатом работы специалистов ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), станет выявление доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших коронавирус или имевших его симптомы, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сайт kp.ru писал, что по мнению врачей, пациенты с ВИЧ болеют covid-19 намного реже остальных людей или же в случае заражения переносят вирус легче остальных.

- Всего мы провели 2 239 тестов на коронавирус ВИЧ-инфицированным больным, диагноз подтвердился только у 90 человек. Только 10 пациентов перенесли болезнь тяжело - это те, кто не принимал антиретровирусную терапию. У всех остальных болезнь протекала в легкой или средней форме, - отмечает эксперт Дмитрий Капустин.

ИСТОЧНИК KP.RU