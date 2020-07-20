В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
В Москве автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.
В настоящее время на место происшествия прибыл ГУП «Мосгортранс» и производит разбор произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.
Предварительно, один человек погиб. По сообщениям очевидца, трое ранены.
Водитель автобуса не справилась с управлением в Москве.
Напомним, несколько дней назад, 17 июля, в Липецкой области в ДТП с «Газелью» загорелся рейсовый автобус. В сгоревшем автобусе находились 39 человек из Украины, включая одного ребенка. Пламя распространялось стремительно, автобус выгорел почти целиком. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь и помогли пострадавшим. В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них в больнице, два человека от госпитализации отказались.
В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU