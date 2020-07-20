СМИ: ключевой фигурант скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрылся в России

20 Июль 2020 2020-07-20T09:15:19+03:00

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СМИ утверждают, что в России скрывается бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями главный менеджер немецкой компании Wirecard Ян Марсалек.

В середине июня по итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствует 1,9 миллиарда евро, ранее эта сумма фигурировала в финансовых отчётах. Глава Wirecard покинул свой пост, а причину отсутствие денег до сих пор никто не объяснил. По мнению прокуратуры, их никогда не существовало, а компания занималась обманом вкладчиков

Как передает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в органах правосудия, а также предпринимательских и дипломатических кругах, утверждает, что Марсалек сейчас находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб, а перед своим бегством экс-глава Wirecard перевел из Дубая в Россию «значительные суммы денег в форме биткойнов».

ИСТОЧНИК KP.RU