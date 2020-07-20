2020-07-20T10:02:40+03:00
Наука

Учёные нашли способ улучшить интеллект и облегчить лечение психических заболеваний

Открытие может стать революцией в нейробиологии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёные нашли способ улучшить интеллект человекаУчёные нашли способ улучшить интеллект человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Учёные из Университета Вандербильта в штате Теннесси при помощи специалистов из Центра исследования зрения Йорского университета в канадской провинции Онтарио обнаружили, что за адаптацию к жизненным переменам отвечает лишь малая часть из 89 миллиардов клеток человеческого мозга. Также исследование показало, что при обнаружении в сложной структуре мозга нейронов, которые отвечают мышление, речь и способность рассуждать, можно не только стимулировать развитие интеллекта у здоровых людей, но и облегчить терапию для пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Национальной академии наук США PNAS.

В научной работе сказано, что мозг человека и особенно его кора долго изменялся благодаря эволюции, а его структуры менялись так, чтобы человек значительно быстрее смог адаптироваться к любым переменам во внешних условиях. При этом снижение работы этих зон приводило к ухудшению интеллекта, а психические и неврологические заболевания тяжелее излечивались, если активность данных зон коры головного мозга была снижена.

- Эти клетки являются тумблером, переключающим все усилия мозга на преодоление раздражителя, в поисках лучших путей ответа на него. В случае же отсутствия такого механизма много энергии уйдет на преодоление негативного воздействия на мозг, вплоть до разрушения наработанных нервных связей, - заявил руководитель проекта, доцент кафедры психологии и информатики Университета Вандербильта Тило Вомельсдорф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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