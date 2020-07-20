2020-07-20T10:11:11+03:00
Экономика

Аналитик спрогнозировал повышение курса доллара до 73 рублей

российская валюта будет терять свои позиции
Елена АКИМОВА
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Аналитик спрогнозировал, что курс доллара поднимется до 73 рублейАналитик спрогнозировал, что курс доллара поднимется до 73 рублейФото: REUTERS
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Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro спрогнозировал, как изменится курс рубля к доллару и евро. За счет давления на Россию национальная валюта несколько сдает свои позиции, инвесторы ведут себя насторожено. Масла в огонь подливают США, обвиняя нашу страну в попытках украсть наработки по вакцине от COVID-19. Не менее трепетно рынки реагируют на перспективы введения новых санкций по «Северному потоку -2».

Не исключено, что Банк России снова снизит ключевую ставку, это может произойти 24 июля. Этот шаг снизит привлекательность активов в рублях для иностранных инвесторов.

- Цены на нефть марки Brent застряли на уровне 42-43,5 долларов за баррель. Дальнейший рост пока не происходит. Технически такой "стеклянный потолок" для котировок выглядит предвестником вероятной распродажи, - комментирует аналитик «Российской газете».

Данные по числу зараженных в мире заставляют сомневаться, что экономика восстановится в ближайшее время. На фоне этого ОПЕК+ готовятся наращивать темпы добычи сырья, но есть шанс, что нефть останется невостребованной, как это было в весной.

Еще один тревожный фактор - корректировка рынков Китая и давление на акции высокотехнологичных компаний, пишет Свободная пресса.

- Вряд ли все указанное может привести к обвалу рубля в ближайшие недели, но курс сместится в сторону ослабления российской валюты. По паре USD/RUB внимания заслуживает отметка 73, а по EUR/RUB – 83,- заключает Купцикевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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