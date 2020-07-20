Мишка гризли подкрался к группе туристов и сделал с ними селфи

20 Июль 2020 2020-07-20T11:56:12+03:00

По словам местных, в этом мексиканском экопарке медведи привыкли, что их фотографируют [видео]

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В мексиканском Экологическом парке Чипинке один из медведей гризли подошёл к туристам, и встав на задние лапы прижимался к одной из отдыхающих. Прохожие пытаются отвлечь хищника, но он начал обнюхивать волосы женщины, которая сумела быстро запечатлеть невероятный момент и достала свой мобильный телефон, чтобы сделать селфи.

При виде телефона, медведь, как по команде, встал ровно, так, как это необходимо для фото, а прежде, чем снова опуститься на четвереньки успел дважды легонько шлепнуть женщину за ноги.

Фото и видео с милым хищником быстро распространились в социальных сетях, собрав более двух миллионов просмотров.

«Если черный медведь находится так близко к тебе, то уже слишком поздно отпугивать его, если только он не нападает на тебя. В противном случае сохраняйте спокойствие ... не убегай. Если гризли нападут на тебя лучше притвориться мертвым», - написал журналист Яшар Али, комментируя видео.

Пользователь, который поделился видео, отметил, что в Экологическом парке Чипинке нередко можно увидеть черных медведей, и это, конечно, не первый раз, когда его снимают на камеру. Так, в декабре прошлого года два гризли напугали посетителя парка, обнюхивая мусорные баки в поисках еды.

Медведь делает селфи с туристкой в Мексике.

ИСТОЧНИК KP.RU