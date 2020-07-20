Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия

20 Июль 2020 2020-07-20T15:14:47+03:00

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Президент Владимир Путин снял с поста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с "утратой доверия". Бывший глава региона задержан несколько недель назад по делу об организации убийств бизнесменов. Следствие подозревает, что Фургал причастен к преступной группе, которая имеет отношение к заказным убийствам. Теперь уже экс-губернатор вину не признал. Его арестовали, сейчас он находится в Москве.

- Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации,- сказано в указе, подписанном Владимиром Путиным.

В Хабаровском крае на фоне ареста начались протесты, активисты требовали вернуть Фугала, чтобы расследование шло не в столице, в том регионе, который он возглавлял.

Президент предложил возглавить регион Михаилу Дегтяреву, депутату от ЛДПР. Он сообщил, что готов уже сегодня вылететь в Хабаровский край. Дегтярев взял месяц на оценку обстановки в регионе, после чего доложит президенту. Пока Дегтярев будет исполняющим обязанности губернатора, выборы состоятся в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU